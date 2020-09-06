Увы, погибших от ковид не становится меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро воскресенья, 6 сентября, в Челябинской области подтверждено 14 тысяч 851 случай заражения коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 73 заболевших.

Выписаны еще 137 пациентов. На лечении остаются 2 тысячи 561 человек.

За прошедшие сутки, согласно официальной статистике, скончались еще четверо человек, все они из Челябинска. Обычно в сводках минздрава большинство погибших указаны как скончавшиеся от сопутствующих болезней. Людей без хронических заболеваний ковид убивает гораздо реже.

Однако на этот раз сразу два гражданина стали жертвой новой инфекции, не имея серьезных проблем со здоровьем: это 59-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Также умерла 64-летняя пациентка с больным сердцем и 62-летний мужчина с острый инфаркт миокарда. У них ковид был сопутствующей болезнью.

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 394 человека с диагнозом «коронавирус».

Напомним, в конце недели губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 20 сентября. Ограничения, прежде всего, сохраняются для людей старше 65 лет. Также все жители региона обязаны носить защитные маски в общественном месте.

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