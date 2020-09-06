Сурикаты из челябинского зоопарка впервые увидели кошку: что из этого вышло

Зверьки тут же привстали на задние лапки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сурикаты в челябинском зоопарке — народ живой и любопытный. Меленькие зверьки целый день играют в своем вольере или спят на теплом солнце. Но на днях они увидели кошку...

Кошка шла мимо стеклянной стены вольера, где живут родственники мангустов. Зверьки заметили и ее тут же встали на задние лапки. Страха в их глазах не было — лишь одно любопытство. Судя по поведению сурикатов, они были готовиться пустить следом за кошкой. Может, очень хотели с ней поиграть? Но, увы и ах, очень быстро уперлись в стену своего вольера. А вот, конечно же, не отказалась от свои планов и пошла дальше по своим делам.

Сурикаты, наверное, даже чуть-чуть расстроились.

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