Будет как на юге: в центре Челябинска высадили пирамидальные тополя

Все саженцы выше человеческого роста. Фото: пресс-служба мэрии.

Двадцать пирамидальных тополей высадили в воскресенье, 6 сентября, вдоль Свердловского проспекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Деревья-большемеры украсили участок от улицы Островского до проспекта Победы. В будущем живая стена отгородит жилые дома от проезжей части с интенсивным движением. Впрочем, раскидистых крон даже в будущем горожане здесь не увидят.

Пирамидальные тополя растут очень высокими. Но их ветки направлены строго вверх и формируют прямоугольный силуэт дерева. Такие тополя распространены в южных регионах России, а также встречаются на Кавказе и в Средней Азии. В отличие от обычного тополя они не пылят.

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