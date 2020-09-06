Челябинск ждет солнечная погода.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 7 сентября, нас призывают выбросить на помойку игрушечные пистолеты и танки. Всемирному дню уничтожения военной игрушки больше 20 лет. Но кто-то наверняка услышит о нем впервые. И пока вы мысленно перебираете арсенал своего сына, расскажем, какой будет погода в Челябинске 7 сентября 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, начало следующей недели обещает быть теплым: до +21 градуса. А также солнечным и без осадков. Из неприятного: могут быть сильные порывы ветра — до 12 метров в секунду. Кстати, к среде, 9 сентября, еще чуть-чуть потеплеет.
Правда, ночь на понедельник холодная: всего +6...+8 тепла.
Такой будет погода в Челябинске 7 сентября 2020 года.
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