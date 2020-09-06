«Трактор» выиграл первый матч в новом сезоне КХЛ

Арена "Трактор" открыта для болельщиков, но с ограничениями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В стартовом поединке турнира КХЛ челябинцы уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» - 1:3. А во второй игре сезона КХЛ черно-белые сумели реабилитироваться перед родными болельщиками.

На 13-й минуте капитан «Трактора» Сергей Калинин забросил первую шайбу (это его второй гол в сезоне) при игре в большинстве – пять на три. Антон Лазарев во втором отрезке матча увеличил счет до 2:0. В третьем периоде Виталий Кравцов довел преимущество челябинцев до 3:0. Но за пару секунд до финальной сирены «Куньлунь» отыграл одну шайбу, не позволив чешскому голкиперу «Трактора» Роману Виллу сыграть на «ноль».

Кстати, китайцы (правда, в команде нет ни одного представителя Поднебесной) из-за пандемии коронавируса в этом сезоне «прописались» в подмосковных Мытищах. Дело в том, что границы Китая закрыты, и клуб не смог был выезжать за пределы своей страны, равно как и принимать гостей. Кстати, за «Куньлунь» в этом сезоне играют два воспитанника «Трактора» Егор Дугин и Антон Глинкин (в прошлом году Глинкин выступал в составе черно-белых).

Напомним, из-за режима ограничений в этом сезоне арену «Трактор» можно заполнять только наполовину, а зрителям необходимо надевать санитарные маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Между тем, магнитогорский «Металлург» также во втором матче турнира КХЛ с крупным счетом переиграл «Сочи», выйдя на первое место в турнирной таблице лиги.

Следующий матч «Трактор» также проведет в Челябинске. 8 сентября «медведи» сыграют с ХК «Сочи» (начало в 19.00).

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