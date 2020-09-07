Алексей Текслер уволил чиновника, ответственного за ремонтно-строительные работы

Александра Рукавишникова отправили в отставку. Фото: udg74.eps74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку и расторг контракт с заместителем Управляющего делами губернатора и правительства Александром Рукавишниковым.

Соответствующее постановление опубликовали в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации.

— Освободить Рукавишникова Александра Юрьевича от замещаемой должности заместителя Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 сентября 2020 года по инициативе гражданского служащего, — сказано в документе.

Известно, что Александр Рукавишников отвечал за комитет ремонтно-строительных работ и инженерно-технического обеспечения.

Напомним, в этот же день губернатор продлили режим повышенной готовности еще на две недели, до 20 сентября. Это дает право работающим пенсионерам старше 65 лет соблюдать самоизоляцию. Больничный продлевается автоматически.

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