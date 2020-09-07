На ЧЭМК приехали вахтовики из Магнитки

На челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) начали работу специалисты предприятия «Метагломерат» из поселка Магнитка Кусинского района. ЧЭМК обеспечил переезд людей, предоставил им жилье, место работы и стабильную зарплату. Кусинцы трудятся в Челябинске по вахтовому методу.

Проблемы «Метагломерата» начались после снижения объемов работы — на горно-обогатительную фабрику перестала поступать хромовая руда из Казахстана — рабочие забили тревогу, опасаясь возможных увольнений. Социальное напряжение в Магнитке удалось снять после того, как там побывали представители регионального Минпромторга, службы занятости населения и директор по производству ЧЭМК Владимир Иванченко. Были проработаны альтернативные варианты по обеспечению производственной деятельности предприятия и сохранению рабочего коллектива. А главное, принято решение организовать на производственных мощностях «Метагломерата» переработку шламов ЧЭМК, накопленных в течение последних десятилетий и являющихся отходами производства, объем которых составляет более 1 млн тонн. Полученная продукция будет использована в качестве сырья для производства ферросплавов на ЧЭМК.

— Кроме этого специалистам из Магнитки мы предложили на выбор работу на предприятиях нашего холдинга в Челябинске, Пермском крае и в ЯНАО, — говорит генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. — Конечно, мы понимаем, что вахтовый метод — это некий выход из зоны комфорта, не все могут на него решиться, но у вахты есть важное преимущество — более высокая зарплата. Мы взяли на себя ответственность за социальную стабильность в Магнитке, мы хотим сохранить там трудовой коллектив, ЧЭМК делает в этом плане все возможное.

Большинство рабочих «Метагломерата» выбрало временный переезд в Челябинск, первая вахта из Магнитки прибыла на ЧЭМК, все люди получили работу по специальности и денежный аванс.

— Две недели мы будем трудиться и две отдыхать, вернувшись домой, а так как зарплата будет больше, я не вижу в этой схеме ничего плохого, — говорит сотрудница «Метагломерата» Наталья Иванова. — Я так вообще решила сменить профессию, в родной Магнитке я трудилась фильтровальщицей на выпуске готовой продукции, на ЧЭМК прохожу обучение на лаборанта химической лаборатории на участке подготовки проб.

— А я как был электромонтером на «Метагломерате», так и тружусь по этой специальности в Челябинске, на ЧЭМК в цехе №7, — улыбается Виталий Попов. — В первую очередь меня устраивает то, что нас трудоустроили переводом, я не теряю ни дня непрерывного стажа, что дает прибавку к зарплате. Условия нормальные, хотя и непривычные, наше предприятие — горно-обогатительное, в производственном процессе всегда много воды, а ЧЭМК — это металлургия, здесь кругом огонь, металл, плавильные печи. Ничего, приспособился. Вчера вот меняли электродвигатели на вальцовой мельнице, сделал все в лучшем виде.

ЧЭМК готов принять из Магнитки до 160 человек по рабочим специальностям: дробильщик, электросварщик, электромонтер, машинист крана. Заработная плата для работников ООО «Метагломерат» будет выше, чем на основном месте работы более чем на 35%.

Новости компаний.