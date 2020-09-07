«По ночам — пьяные гулянки»: шумный бар в челябинском парке Терешковой оказался незаконным

Администрация пообещала разобраться с проблемой Фото: cheladmin.ru

Игнорирующий закон о тишине бар «Мятный носорог» в парке Терешковой оказался незаконным. Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании рассказала заместитель главы города Надежда Рыльская. По словам женщины, скоро владельцам шумного заведения придется освободить земельный участок.

— Установлено, что этот бар расположен на земельном участке, который предоставлен в безвозмездное пользование администрацией Тракторозаводского района, — рассказала Надежда Рыльская. — Готовится иск об освобождении земельного участка в связи с незаконным использованием земли.

Почему этот бар там появился — неизвестно, это будет выясняться вместе с администрацией района. Напомним, что жители ближайших домов пожаловались на шумное заведение, которое не прекращает свою работу даже ночью. Именно это и послужило поводом для проверки бара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru