Депутат сдержал обещание: по поручению Андрея Барышева закрыты оконные и дверные проемы первого этажа разрушенной столовой

Уже много лет жители Металлургического района Челябинска бьют тревогу: по ул. Молодежная, 5 стоит заброшенное здание бывшей «Столовой № 7». Будучи бесхозным, оно стало прибежищем для наркоманов и бомжей, и сейчас находится а аварийном состоянии. Первый этаж здания и прилегающая к нему территория превратились в свалку и общественный туалет. Усугубляет ситуацию то, что опасный объект является местом игр и развлечений для детей.

Устав терпеть это безобразие и опасаясь за жизнь своих чад, жители обратились за помощью к депутату Госдумы Андрею Барышеву, который оперативно выехал на место и встретился с представителями инициативной группы.

В ходе встречи жители показали народному избраннику злачное место, рассказали о своих опасениях и попросили закрыть доступ в помещение.

Андрей Барышев оперативно отреагировал на просьбу, и на прошлой неделе на опасном объекте появилась строительная бригада, которая установила металлическую сетку на окнах и дверных проемах первого этажа.

Стоимт отметить, что заброшенное здание на Молодежной, 5 — не единственный опасный объект в Металлургическом районе, кроме него, есть еще несколько, которые представляют реальную угрозу. Решением вопроса по этим помещениям намерен заняться депутат Госдумы:

— Собственником здания по Молодежной, 5 является муниципалитет. Я уже сделал необходимые запросы в администрацию, ждем ответа. Вообще, планирую собрать информацию по всем заброшенным объектам и недостроям, чтобы было понятно, кто собственник и что делать — сносить здание, либо выставлять его на торги, искать новых инвесторов. Проблема серьезная, многолетняя, требующая незамедлительного решения. Нужно наводить порядок в районе, — подчеркнул депутат.