Свежие данные по коронавирусу в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав огласил последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 7 сентября зарегистрировали 69 новых случаев. За период пандемии в регионе 14920 человек заразились коронавирусом, 2620 из них находятся под наблюдением врачей.

За сутки выписали и отправили домой семь пациентов. Всего 11862 человека переболели COVID-19.

За прошедший день зафиксировали троих погибших, зараженных коронавирусом. У всех новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациент, 80 лет: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 91 год: хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический бронхит;

— пациентка, 63 года: острый лейкоз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru