ЧМК произвел металлопрокат для строительства 14 коронавирусных медцентров России

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») с начала этого года произвел более 4,5 тысяч тонн металлопроката для строительства 14 инфекционных антикоронавирусных больниц России.

География поставок челябинской продукции — от Москвы до Петропавловска-Камчатского. В числе медицинских объектов — как быстровозводимые медицинские центры для борьбы с инфекционными заболеваниями (в том числе объекты Министерства обороны России), так и капитальные строения в Подмосковье, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Оренбурге, Новосибирске и других городах.

Кроме того, на строительство медицинского центра в Коммунарке, который стал основным лечебным учреждением для больных коронавирусом в Москве, ранее было произведено и поставлено более 5 тысяч тонн арматуры.

Поставила продукцию комбината металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

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