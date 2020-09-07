Названо имя нового ректора аграрного университета в Челябинске

Светлану Черепухину назначили нового ректором ЮУрГАУ. Фото: юургау.рф

Новым ректором Южно-Уральского аграрного университета назначили Светлану Черепухину. Ранее она лишь была исполняющей обязанности, а теперь официально занимает эту должность.

— На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Светлана Васильевна Черепухина назначена на должность ректора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет, — сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, в прошлом году экс-ректор Виктор Литовченко подал в отставку. Тогда ходили слухи, что он покинул место из-за конфликта с силовиками.

СПРАВКА КП

Светлана Черепухина кандидат экономических наук, доцент. С 2015 года — проректор по финансовой и экономической работе Южно-Уральского государственного аграрного университета.

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