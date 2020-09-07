Браконьеры застрелили и разделали краснокнижного лебедя в Челябинской области

Браконьеры подстрелили редкого лебедя в Челябинской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Варненском районе на берегу озера Акман браконьеры подстрелили лебедя, занесенного в Красную книгу. Об инциденте сообщил замминистра экологии Виталий Безруков. На место выехали специалист минэкологии, где нашел останки разделанной птицы и вызвал полицию.

— Предположительно охотники, застрелившие краснокнижную птицу, являются жителями города Миасса, приехавшими в Варненский район на открытие охоты, — сообщает пресс-служба министерства. — По факту незаконной охоты специалистом министерства направлено заявление в полицию. На данный момент уголовное дело не возбуждено, проводится доследственная проверка.

В челябинской области есть два вида лебедей, на которых полностью запрещена охота.

— На территории Челябинской области обитают два вида лебедя — шипун и кликун, оба вида занесены в Красную книгу Челябинской области, охота на них полностью запрещена, — объяснил замминистра экологии Виталий Безруков.

Напомним, всего месяц назад браконьеры застрелили лосиху с трехмесячным детенышем на территории нацпарка «Зигальга», где запрещена охота и рыболовство. Тогда ущерб оценили почти в один миллион рублей.

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