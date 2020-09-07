Родители возмущены поздним началом занятий в школах Магнитогорска

Температуру теперь измеряют во всех школах Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родители из Магнитогорска жалуются в социальных сетях, что школы города перешли на неудобный график работы. Чтобы разделить потоки учеников, разные классы приходят учиться в разное время. Из-за этого многие мамы не могут проводить детей в школу, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— Мы все работаем. Раньше собирали детей и отводили их в школу. А теперь занятия во втором классе с 9.30. Нас лишили возможности провожать детей, а потом педагог будет жаловаться, что ребенок пришел раздетый, без портфеля или вообще не пришел, — возмутилась жительница Магнитогорска в городском паблике.

Также взрослым не нравится то, что частично школы используют дистанционку.

— 8 и 10 классы выведены на дистанционное образование. Посещение школы: две недели очно, одну дома. Могу понять, что привязали к кабинетам, что не участвует начальная школа. Но почему не все классы чередуются в связи с нехваткой кабинетов? — высказывает недовольство другая мама.

Напомним, нововведения введения, чтобы предупредить вспышки коронавируса в школах Челябинской области. В учебных заведениях разведены потоки учеников, а при входе у каждого измеряют температуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru