«Обещали 1 сентября открыть»: на челябинской Кировке затянулся ремонт фонтана

Забор вокруг фонтана появился в середине лета Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Читатели КП-Челябинск заметили, что на Кировке возле оперного театра до сих пор ремонтируют фонтан «Танцующая грация», хотя работы обещали закончить к концу лета.

— До сих пор забор стоит. Долго еще ремонтировать будут? Обещали к 1 сентября закончить, даже на заборе своем написали, — негодует читатель «Комсомолки».

Работы действительно должны были сдать в еще неделю назад, 1 сентября, но ремонт затянулся из-за непогоды.

— Было продление работ. У нас же, видите, дожди шли и некоторые работы были приостановлены. Остались мелочи. Сейчас рабочие гранит укладывают, и все. Ко Дню города должны закончить, точнее 10 сентября, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Горсад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Напомним, фонтан решили привести в порядок, потому что у «Танцующей грации» уже начали отваливаться руки. При этом Игорь Клеин заверил, что никаких изменений в архитектуре не планируется. Ремонт оценили в 2,8 млн рублей.

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