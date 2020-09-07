Нагнать темпы. Текслер подвел итоги визита в Копейск

На ремонт дорог Копейск получил 200 миллионов рублей. Фото: Олег Каргаполов.

Инфраструктурными проблемами Копейска властям нужно заниматься вплотную. Много проблем в ЖКХ: в водоснабжении, водоотведении, канализовании. Как образно выразился губернатор, подводя итоги инспекционной поездки, в части своего развития Копейск подотстал. Несколько десятилетий в эту сферу не вкладывались. По поручению губернатора в прошлом году разработаны проекты по реконструкции и строительству инженерных сетей. Как подчеркнул губернатор, проекты будут включать в госпрограммы.

Еще одна проблема Копейска — несоответствие обширной дорожной сети объемам финансов, на нее выделяемых. Положение выправляется благодаря поручению Текслера: в этом году по распоряжению губернатора Копейск получил на дороги около 200 млн. руб. Завершается ремонт пятикилометрового участка проспекта Победы — главной артерии города. Цена вопроса — 84 млн. руб.

У жителей поселков еще одна беда: темные улицы. Поручение мэрии — заняться освещением окраин городского округа.

Копейск строит детские сады — сразу четыре — и школу. Один садик откроется до конца нынешнего года. Школа и три детсада — в будущем году. Один детский сад запустят уже в этом.

Побывал губернатор на нескольких производственных площадках Копейска. Например, на Копейском машиностроительном заводе. Здесь производят крупное оборудование для горнодобывающих компаний. Один из потребителей КМЗ - «Уралкалий». Оборудование губернатора впечатлило.

— Я сегодня был в хорошем смысле удивлен уровнем производства, который здесь есть. Я в этой сфере очень хорошо разбираюсь и могу сказать, что это оборудование мирового уровня. Мы сегодня проговорили о том, чтобы предприятия работали не только на горнодобывающие предприятия, но и на ряд других направлений, — сказал Текслер.

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