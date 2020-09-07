Райффайзенбанк: бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на все»

Открыв кредитную карту Райффайзенбанка «Кэшбэк на всё» до 31 декабря 2020 года, каждый клиент банка получает бесплатное обслуживание карты на весь срок ее действия.

Правила акции.

По этой кредитной карте можно получить 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий.

Кредитный лимит — до 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё» можно в Райффайзен-Онлайн, на сайте или в любом офисе Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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