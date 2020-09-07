«Туда сливаются отходы или карьерные воды»: экоактивисты рассказали о результатах экспертизы Томинского ГОКа

Экоактивисты не доверяют результатам экспертизы по Томинскому ГОКу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завершилась экспертиза проекта Томинского ГОКа, которую назначил Арбитражный суд. Экоактивисты выложили результаты в соцсетях и рассказали, что думают об этом.

— За эту экспертизу было заплачено 800 тыс. С результатами мы не согласны. На заданные вопросы были получены очень уклончивые ответы, — рассказала химик-технолог Надежда Вертяховская в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (93,5 FM).

У химика-технолога Надежды Вертяховской остались вопросы по поводу результатов экспертизы. Фото: Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Противники комбината не доверяют результатам экспертизы.

— На сегодняшний день космические снимки позволяют сделать вывод о том, что предприятие функционирует, идет слив в ГТС хвостов обогащения. По снимкам, изменения воды в Коркинском разрезе. Я тоже могу сказать, что туда сливаются отходы или карьерные воды, то, что содержит голубой раствор, — добавила Надежда Вертяховская.

Как у эксперта у Надежды осталось несколько вопросов, а точнее 37. Вот главные из них:

— Почему экспертами не дана оценка останутся ли пригодными для жизни человека земля, подземные и поверхностные воды Шершневского водохранилища, флора, фауна и возможность восстановления природной среды?

— Исследовался ли экспертной комиссией вопрос об уровне влияния выбросов от производства деятельности ГОКа на селитебные территории и действительно ли влияние выбросов (на населенные пункты и СНТ) будут незначительными?

— Каковы реальные объемы горных выработок на конец отработки Томинского и Калиновского карьеров?

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