S&P присвоило Райффайзенбанку самый высокий на российском банковском рынке рейтинг собственной кредитоспособности

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило Райффайзенбанку долгосрочный рейтинг эмитента на уровне BBB- и краткосрочный рейтинг А-3. Прогноз по рейтингу — стабильный. Рейтинг собственной кредитоспособности присвоен на уровне bbb-, и это наивысший рейтинг среди всех российских банков, имеющих рейтинг от S&P.

— Мы благодарны S&P за столь высокую оценку. Агентство не только отметило наш сильный бизнес-профиль и многолетние усилия по построению успешного банковского бизнеса, но также высоко оценило эффективность наших действий в условиях изменчивой макроэкономической среды. Наличие рейтинга от одного из крупнейших мировых агентств продолжает укреплять уровень доверия клиентов и в очередной раз подтверждает наш высокий статус в российской банковской системе, — комментирует председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. — Мы гордимся тем, что композиция рейтингов Райффайзенбанка — одна из лучших на рынке.

Рейтинги Райффайзенбанка отражают мнение агентства о том, что банк демонстрирует б льшую устойчивость в российской волатильной рыночной среде по сравнению с сопоставимыми универсальными российскими банками, говорится в отчете S&P.

— Мы полагаем, что, хотя Райффайзенбанк не защищен от системных рисков российского банковского сектора, он характеризуется одним из самых сильных финансовых профилей в банковской системе России, мы отразили это в оценке собственной кредитоспособности на уровне bbb-, что на три ступени выше среднего показателя российских банков, — указывает агентство.

Агентство S&P также указало на существенные усилия Райффайзенбанка на пути к цифровой трансформации: банк инвестирует в цифровые технологии, чтобы поддержать будущий рост бизнеса (например, в 2019 году банк почти удвоил инвестиции в развитие цифровых услуг и технологий), и это важный фактор, который будет поддерживать лидирующие рыночные позиции Райффайзенбанка в ближайшие несколько лет. Клиенты Райффайзенбанка активно используют цифровые каналы: почти 60 % кредитов и 70 % депозитов оформляются в режиме онлайн. При этом банк имеет один из наиболее низких в России показателей Cost-to-income ratio (CIR) — коэффициент соотношения расходов к доходам, в среднем около 38 % в 2015-2019 годах.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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