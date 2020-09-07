Челябинец украл несколько бутылок рома, спрятав их за пазухой

Задержанный взял алкоголь и спрятал под одежду Фото: Олег ЗОЛОТО

В гипермаркете на улице Артиллерийской задержали 25-летнего челябинца, укравшего четыре бутылки Bacardi и газировку. Инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября. Молодого человека заметил охранник и нажал тревожную кнопку.

— Он пояснил, что один из посетителей взял со стеллажей товары, спрятал за пазуху и, не оплатив их, прошел через кассовый узел, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Ущерб оценили в 3000 рублей. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. О молодом человеке известно, что он уже был судим.

Кражи в челябинских магазинах — довольно частое явление: недавно мужчина пытался украсть кроссовки, надев их на себя; в «Ашане» покупательница попыталась вынести 31 (!) тюбик зубной пасты; в «Ленте» на северо-западе покупательница набрала целую сумку сыра; а в «Л’Этуаль» 22-летний молодой человек стащил духи Moschino.

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