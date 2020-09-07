В Челябинской области мужчина убил своего сына в состоянии аффекта

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области житель Копейска предстанет перед судом за убийство собственного сына. Мужчину обвиняют в совершении преступлении по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)).

Обвиняемый жил в частном доме вместе со своей женой и сыном. За время проживания между главой семьи и его отпрыском возникали ссоры из-за того, что последний находился на иждивении родителей, нигде не работал и слишком часто налегал на спиртное. Причем во время этих конфликтов сын, чаще всего находясь подшофе, избивал своего отца и оскорблял родителей.

— В июне 2020 года между мужчиной и пьяным сыном вновь возникла ссора, в ходе которой он неоднократно оскорбил обвиняемого и замахнулся сковородой с целью нанесения удара. После чего обвиняемый в условиях длительной психотравмирующей ситуации в ответ на провоцирующее поведение потерпевшего нанес ему смертельный удар ножом в живот, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело в отношении отца погибшего будет рассмотрено в Копейском городском суде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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