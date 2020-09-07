В двух районах Челябинской области выявили новые случаи бешенства

Разносчиками заболевания стали лисы Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Челябинской области зарегистрировали два новых случая бешенства за неделю. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, во всех этих инцидентах болезнь поразила диких лис.

«Были инфицированы животные в поселке Зауральский Еманжелинского района и в поселке Магнитный Агаповского. Там сейчас установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных. Поселки объявлены неблагополучными пунктами», – сообщила пресс-служба ведомства.

В управлении Россельхознадзора призвали жителей региона не допускать контакта домашних животных с дикими и не забывать о своевременной вакцинации.

— С начала 2020 года на территории Челябинской области выявлено 44 случая бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах. За аналогичный период в 2019 году выявлено 32 случая бешенства животных в 28 неблагополучных пунктах, — отметила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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