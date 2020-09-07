В Челябинске полностью готовы к проведению чемпионата России по легкой атлетике

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Стадион имени Елены Елесиной в Челябинске готов принять чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет с 8 по 11 сентября. Как заявил журналистам министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер, пришлось приложить все усилия для реализации этой цели.

— За месяц мы сделали невозможное, до последнего момента было непонятно, будет ли сектор для метания. Мы его закупали; как всегда, все шло сложно. И все пять дней, все пять ночей мы были на стадионе - работали, ночевали здесь. И вот сегодня все готово, стадион готов, все спортсмены и тренеры, которые будут принимать участие, не пожалеют, что приехали в Челябинск, — сообщил Одер.

Министр спорта региона также добавил, что в условиях пандемии COVID-19 организаторы учтут все предписания и рекомендации Роспотребнадзора. Это значит, что на спортивном объекте смогут находиться не более 50 спортсменов. Выполнить это требование будет несложно — в течение четырех соревновательных дней одновременно на стадионе будут проводить только часть дисциплин. При этом размеры соревновательных зон позволяют обеспечить социальную дистанцию между участниками и судьями.

Напомним, в середине августа проведение чемпионата России по легкой атлетике из-за пандемии коронавируса оказалось под угрозой срыва, но Роспотребнадзор все-таки дал добро на проведение состязаний в Челябинске.

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