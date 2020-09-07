В Кургане педофил пришел в гости к своим знакомым и надругался над ребенком

Сотрудники следственного комитета устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кургане завели уголовное дело на 36-летнего мужчину, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по региону.
— По данным следствия, находясь в гостях у знакомых мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребенка. Действия злоумышленника были пресечены родителями ребенка, после чего он был передан представителям правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняется его причастность к другим преступлениям.
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