В Челябинской области грузовик насмерть сбил водителя, чинившего машину на трассе

Обстоятельства аварии выясняют силовики. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла на дороге Магнитогорск-Белорецк в понедельник, 7 сентября. У ехавшего по трассе грузовика лопнуло переднее правое колесо. «Газель» резко поменяла направление и понеслась на обочину.

В это время здесь стоял водитель Honda Odyssey, осматривал поломку в машине. Неуправляемый грузовик снес его и врезался в иномарку.

Водитель стоял возле машины, когда его снес грузовик. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП 61-летний водитель автомобиля Honda от полученных травм скончался, — рассказали КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас в произошедшем разбираются силовики.

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