Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Челябинской области грузовик насмерть сбил водителя, чинившего машину на трассе

У «Газели» лопнуло колесо, и ее занесло на обочину
Валентина ВАГАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Обстоятельства аварии выясняют силовики.

Обстоятельства аварии выясняют силовики.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла на дороге Магнитогорск-Белорецк в понедельник, 7 сентября. У ехавшего по трассе грузовика лопнуло переднее правое колесо. «Газель» резко поменяла направление и понеслась на обочину.

В это время здесь стоял водитель Honda Odyssey, осматривал поломку в машине. Неуправляемый грузовик снес его и врезался в иномарку.

Водитель стоял возле машины, когда его снес грузовик.

Водитель стоял возле машины, когда его снес грузовик.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП 61-летний водитель автомобиля Honda от полученных травм скончался, — рассказали КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас в произошедшем разбираются силовики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧП