«Самая частая находка — сгнившие мангалы»: южноуральцы за несколько часов собрали тонну мусора на Тургояке

Эко-марафон прошел в субботу, 5 сентября. Фото: министерство экологии Челябинской области

Волонтеры очистили от мусора берег Тургояка, за бывшими базами «Черника» и базой «Кристалл». За несколько часов они собрали больше тонны отходов с двух гектаров земли — это примерно два футбольных поля. Самыми частыми находками, по их словам, были салфетки, пластиковые бутылки и сгнившие мангалы.

Эко-марафон назвали «Чистый Тургояк», он прошел в субботу, 5 сентября. Его организовало одноименное общественное движение при поддержке минэкологии региона и нацпарка «Тургояк».

Волонтеры очистили от мусора площадь берега примерно в два футбольных поля. Фото: министерство экологии Челябинской области

Организаторы планируют провести еще один субботник на другом берегу Тургояка в конце сентября.

— Волонтеры выполняют очень важную и нужную работу, — отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков. — Спасибо всем, кто неравнодушно относится к состоянию природы, стремится сохранить ее богатства. В этом году в регионе прошло более 300 субботников, на которые вышли более семи тысяч человек.

Субботники по очистке берегов водоемов продолжатся в сентябре-октябре. Если хотите присоединится к ним, позвоните по телефону 8 (351) 264-78-58. Здесь вам расскажут о датах и местах проведения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru