Кто еще хочет погреться на солнышке? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Челябинской области ждет еще один всплеск тепла. В среду на юге нашего региона потеплеет до +25 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 9 сентября 2020 года.

Челябинский гидрометцентр обещает нам такую погоду:

— во вторник, 8 сентября, в городе до +21 градусов;

— в ночь на среду, 9 сентября, до +11 градусов;

— в среду, 9 сентября, в Челябинске до +23 градусов;

— а потом горожан ждет относительно теплая ночь на четверг: до +13 градусов.

Существенных осадков в городе не ожидается. Ветер тоже не слишком навязчивый: до 8-9 метров в секунду.

Приветливая погода сохранится в городе до конца рабочей недели. На выходные похолодает, вероятны дожди.

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