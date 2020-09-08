Двое скончались, двое в больнице: легковушки столкнулись лоб в лоб в Челябинской области

Водитель Mazda 6 выехал на встречную полосу.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
В Миассе 21-летний водитель Mazda 6 выехал на «встречку» и врезался в ВАЗ-2115. В отечественной легковушке ехали трое. Водитель и пассажир умерли до приезда скорой, еще один 31-летний пассажир госпитализирован. ДТП произошло поздно вечером 8 сентября на улице Трактовая.
Сам водитель иномарки тоже получил травмы и сейчас лечится в больнице. С ним ехали две девушки, 15 и 17 лет, они отделались ссадинам и ушибами.
Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
— Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Mazda имеет трехлетний стаж вождения, ранее к административной ответственности не привлекался, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Обстоятельства аварии выясняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru