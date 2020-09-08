Южноуральцы могут задать свои вопросы писателю и лидеру движения «За Правду» Захару Прилепину

Одно из главных событий Челябинска — визит писателя Захара Прилепина. Захар является лидером движения «За Правду», это его второй приезд в южноуральскую столицу. И единственный визит лидера политической партии из числа участвующих в выборах в Законодательное Собрание в этом сентябре.

Движение «За Правду» проводит конкурс «Задай вопрос Захару Прилепину». На самые интересные писатель ответит во время встреч с жителями Челябинска 9 и 10 сентября. Авторы трех лучших вопросов получат призы — книги с автографом Прилепина.

Конкурс продлится до 9:00 9 сентября. Чтобы получить возможность выиграть книгу от Захара, разместите свой вопрос на стене официальной группы движения «За Правду». Модераторы обязательно передадут вопрос писателю.

Торопитесь, вопросы уже поступают!

9 сентября Прилепин встретится с читателями на автограф-сессии на Белом рынке с 18:00 до 19:30.

10 сентября Захар пообщается со студентами, преподавателями и школьными учителями.

Захар Прилепин— публицист, ведущий популярного видеоблога «Уроки русского», обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Перу Прилепина принадлежат романы и повести «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», сборников рассказов «Восьмерка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой», «Семь жизней» и многих других работ. Его книги переведены на 25 языков, включены в программу вузов.

Прилепин патриот, ветеран обеих Чеченских кампаний, бывший советник Главы ДНР Александра Захарченко,

Движение «За Правду», по словам заместителя председателя партии Александра Казакова, родилось в окопах Донбасса.