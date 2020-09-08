Аналитики назвали самые «качающие» районы Челябинска

МТС проанализировала обезличенные данные абонентов в Челябинске этим летом и составила рейтинг самых «качающих» микрорайонов города. Наибольший рост 4G-трафика компания зафиксировала на Тополиной аллее — там он увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Высокая концентрация кафе и развлекательных заведений на Тополиной аллее стали местом притяжения для всего «Северка» — здесь жители и гости микрорайона активно обменивались в социальных сетях и мессенджерах тяжелым видео и фотоконтентом, вели трансляции и совершали продолжительные видеозвонки.

Второе место рейтинга занял микрорайон Парковый, где в летний период жители активнее всех пользовались сервисами онлайн-шопинга и доставки, а также часто смотрели потоковое видео и фильмы в онлайн-кинотеатрах. Такая тенденция говорит о том, что из-за отдаленного расположения микрорайона жители чаще оставались дома и экономили время на поездках за покупками.

Тройку самых «качающих» микрорайонов Челябинска, с небольшим опережением Академ Риверсайда, замыкает Чурилово. В этой части города жители чаще всего использовали музыкальные сервисы, смотрели видеотрансляции и видео на YouTube.

Значительный рост интернет-трафика в этом микрорайоне говорит о том, что в летнее время не только жители «Чурилово», но других частей города предпочитали проводить время на пляжах Первого озера.

Этим летом индекс цифровой активности, который компания рассчитывает на основе обезличенных больших данных, остается на высоком уровне — в Челябинске количество обращений к цифровым сервисам на 82% превысило значения прошлого года.

— Использование интернет-трафика абонентами каждый месяц растет, и анализ профиля потребления в летнее время подтверждает эту тенденцию. Для того, чтобы жители Южного Урала всегда могли быть на связи и пользоваться интернетом на высоких скоростях, мы постоянно модернизируем оборудование и строим новые базовые станции, увеличиваем тем самым пропускную способность сети. Особое внимание уделяем и новых микрорайонам с плотной застройкой, а также местам, где южноуральцы бывают чаще всего, — отмечает директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Стабильное покрытие высокоскоростным интернетом готовит городскую инфраструктуру к внедрению цифровых сервисов, например, технологии умного освещения или умного сбора бытовых отходов, которые уже доступны Челябинску.

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