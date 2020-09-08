Социологи: жители Челябинска обходят стороной профессиональных психологов

В Челябинске к психологам ходят редко.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Жители Челябинка категорически не любят ходить к психологам. В топе-21 город занял 17-е место по готовности обращаться к профессионалам. Об этом со ссылкой на исследовательское агентство Zoom Market сообщает сайт «Полит74».
Социологи опросили жителей 21 российского города. В итоге Челябинск оказался практически в самом конце списка. А в тройку лидеров попали Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
Также опрос россиян показал, что чаще всего заставляет людей приходить к специалистам в области психологии, когда есть:
— проблемы в личной жизни (31%);
— семейные проблемы (24% );
— плохое качество жизни (19% );
— замучили тревога и депрессия (14% );
— есть проблемы с детьми (12% ).
Кстати, в большинстве случаев (83%) к профессиональным психологам обращаются женщины. И всего 6-ти процентам удается получить консультацию бесплатно.
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