Житель Челябинска сбил двух студенток на пешеходном переходе

Студентки получили травмы. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске в ночь на вторник, 8 сентября, Renault Logan сбил двух 17-летних студенток юрколледжа. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу возле дома № 79а на улице Братьев Кашириных. Девушек с травмами увезли в больницу.

За рулем иномарки был 44-летний водитель. От проверки алкотестером он отказался. При том что ранее за это его отстраняли от управления машиной.

Водитель уже второй раз отказывается от проверки на опьянение. Фото: ГИБДД Челябинска

— 21 августа этот водитель задерживался сотрудниками ГИБДД и отстранялся от управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояния опьянения, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Материалы по тому делу передавались в суд. Водителю грозила административная ответственность. Какое наказание в итоге он получил, в ГИБДД не уточнили.

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