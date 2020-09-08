Момент перед ограблением в Челябинске попал на камеру видеонаблюдения

Фото: скриншот видео СУ СКР по Челябинской области

Все произошло вечером 18 августа в Челябинске. Возле дома №5 по улице Руставели неизвестная женщина, угрожая насилием, отобрала у подростка деньги в размере 17500 рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

— В следственном отделе по Ленинскому району города Челябинск расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч 2 ст.161 УК РФ (грабеж), — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас сотрудники полиции и следственного комитета ведут поиск подозреваемой. Они просят сообщить любую информацию о грабеже по следующим телефонам: 253-52-51, 729-80-43, 8-919-359-88-34.

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