Интернаты и дома престарелых Челябинской области вышли из режима изоляции

Работникам соцучреждений станет легче работать из-за послаблений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сняли режим превентивной изоляции с работы стационарных учреждений. Теперь интернаты и дома престарелых работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

— К штатному режиму работы с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм вернулись 29 организаций соцобслуживания. Такое решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за введённого режима сотрудникам соцучреждений приходилось заступать на смену, которая длилась 14 дней. Все это время они находились с пациентами. Всего таких смен с начала апреля было девять.

— Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм, — сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона.

Хотя режим превентивной изоляции и был отменен, однако учреждения до сих пор закрыты на карантин. Там введены ограничения на доступ посетителей, действует масочный режим и соблюдается социальная дистанция. Помимо этого, помещения интернатов и домов престраелых ежедневно проходят дезинфекцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru