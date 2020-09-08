В минэкологии разъяснили, нужно ли платить деньги за посещение заказников Челябинской области

В состав особо охраняемых территорий Челябинской области входят 20 заказников, 128 памятников природы и один курорт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У жителей Южного Урала появились вопросы из-за новых федеральных требований о взымании платы за вход или посещение особо охраняемых природных территорий. Министерство экологии Челябинской области, в свою очередь, сообщило, что деньги должны брать только за предоставление различных услуг.

— В настоящее время этот вопрос изучается специалистами министерства экологии и экспертами, — объяснил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — В любом случае плата должна взыматься за предоставление каких-либо услуг и направляться на содержание ООПТ. Сейчас оплачивается только проведение экскурсий с экскурсоводом по экотропам.

В ведомстве подчеркнули, что вводить какие-либо платы за посещение заказников и памятников природы на территории Челябинской области в ближайшее время не планируются. Однако за вход в национальные парки деньги все-таки придется платить.

Напомним, в июле правительство РФ утвердило правила оплаты за посещение особо охраняемых природных территорий. Это нововведение должно распространяться на граждан, которые не проживают на территории ООПТ.

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