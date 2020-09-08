Челябинские хирурги развернули пищевод 15-летней девочке, чтобы удалить опухоль

Девочку оперировали заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Ростовцев и заведующий детским хирургическим отделением Максим Ядыкин. Фото: Челябинская областная детская клиническая больница

Хирурги челябинской областной детской клинической больницы столкнулись с достаточно редкой патологией. У 15-летней девочки было обнаружено новообразование пищевода размером до 5 сантиметров.

Было решено прооперировать пациента. Однако с этим возникали трудности. Дело в том, что новообразование находилось с левой стороны пищевода в грудной клетке, где недалеко расположено сердце. В результате этого у врачей был ограничен доступ для хирургических манипуляций.

— Нам пришлось «выделить» пищевод и «ротировать», то есть развернуть, потому что слева сердце и через него не пройдешь. Взять на «держалочку» опухоль и аккуратно удалить ее. Самая главная сложность в том, чтобы не повредить слизистую, поскольку там уже речь будет идти о совсем другой операции – о пластике пищевода. К тому же в отличие от малышей, у подростков есть риск расхождения швов и тогда слюна из пищевода будет попадать в средостение и плевральную полость, — рассказал заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Ростовцев.

Врачи смогли удалить новообразование, не повредив слизистую и восстановив мышечный слой пищевода. Как сообщили в пресс-службе ЧОДКБ, девочка начала самостоятельно пить уже на второй день после операции.

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