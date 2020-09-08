Челябинский «Трактор» завершил домашнюю серию двумя поражениями

На входе в арену "Трактор" болельщиков нередко встречал маскот-медведь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конце первого периода Сергей Калинин вывел черно-белых вперед. Кстати, это уже его третья шайба в трех стартовых матчах турнира КХЛ. Во втором отрезке сочинцы забросили две безответные шайбы. В третьем Лукаш Седлак восстановил преимущество «Трактора». Однако уже в овертайме «Сочи» при игре в формате «три на три», благодаря выходу один Кирилла Петькова, вырвал победу – 3:2.

Напомним, в трех домашних матчах подопечные Анвара Гатиятуллина сумели заработать половину из возможных очков: одна победа над ХК «Куньлунь» и два поражения – от «Автомобилиста» и сегодняшнее – от ХК «Сочи» в овертайме. Итог – три очка и временное шестое место в Восточной конференции КХЛ. Половина команд провела пока только по два матча, тогда, как «Трактор» - три.

Отметим, что домашние матчи проходят в режиме ограничений.

13 сентября черно-белые начинают выездную серию матчем в Ярославле с местным «Локомотивом».

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