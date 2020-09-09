Где будет самый «движовый» день города: челябинцев ждут интересные концертные номера и зажигательные конкурсы с призами

Начинаем воскресное праздничное утро 13 сентября бодро с ведущими утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО на радио «Континенталь» на главной сцене Кировки и плавно переходим в городской сад им. А.С. Пушкина за порцией смеха от чемпионов Высшей лиги КВН комады «УЕздный город»!

13 сентября при поддержке радио «Континенталь» пройдут срази три ярких праздничных концерта.

Начнется праздник в 12.00 с самого яркого и милого шествия Парад Колясок от фотозоны радио «Континенталь» возле Оперного театра. Поддерживать шествие будут многодетные семьи из организации «Много Нас». Кстати, каждый участник Парада колясок получит гарантированный приз от радио «Континенталь»

На главной сцене ведущие утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО Арсений Титов, Ксюша Савушкина и T1M0N наградят авторов лучших костюмов и проведут концерт «Челябинск — город победителей», в конце которого разыграют годовой запас топлива!

В 13.00 в городском саду им. А.С. Пушкина пройдет зажигательный концерт, а в 17.00 начнется концерт чемпионов Высшей лиги КВН команды «УЕздный город»!

Горожан ждут интересные концертные номера и зажигательные конкурсы с фирменными призами от ведущих радио «Континенталь».

Подробная информация о мероприятиях на радио «Континенталь» на частоте 100,4 FM и в группе во Вконтакте.