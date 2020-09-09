Снегосвалки на окраине Челябинска уничтожили деревья и подтопили частный сектор

От снега осталась грязь, которая хлынула в озеро Фото: ОНФ Челябинской области

Представители Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру, чтобы наказать администрацию Челябинска. Мэрии было выдано предписание, согласно которому чиновники должны были ликвидировать снегосвалки на Бродокалмакском тракте. Однако никаких действий не последовало.

— Мы предупреждали об экологических рисках, — сообщили в ОНФ Челябинской области. — Уже сейчас на этой территории погибли деревья. С попустительства чиновников рядом со снегосвалкой появились несанкционированные мусорные завалы.

Рядом появились мусорные завалы Фото: ОНФ Челябинской области

Растаявший снег превратился в грязь, которая хлынула в Первое озеро. Пострадали не только деревья, но и частный сектор — его немного подтопило.

Администрация города должна была ликвидировать снегосвалку Фото: ОНФ Челябинской области

В ОНФ настаивают на строительстве специальных полигонов, которые будут оснащены в соответствии с законом «Об охране окружающей среды».

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