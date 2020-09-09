Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по коронавирусу на 9 сентября 2020 года. По данным ведомства, с начала пандемии в регионе зафиксировано 15 072 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки заболели 77 южноуральцев. При этом из больниц выписали 45 пациентов, а всего в Челябинской области болезнь перебороли 11 924 человека. Еще 2 700 заболевших остаются под наблюдением врачей.

Летальные исходы у больных коронавирусом не заканчиваются. За прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован COVID-19. У всех вирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 79 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — пациент, 67 лет;

— диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 67 лет;

— ишемическая кардиомиоптия, кардиосклероз, атеросклероз — пациент, 73 года;

— сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность — пациентка, 70 лет.

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