В Челябинске спасли контуженную птицу, сидевшую на оживленной трассе

Жизни полевого луня ничего не угрожает Фото: Минэкологии Челябинской области

Раненую птицу жители города нашли на трассе в Сосновском районе. Полевой лунь сидел на обочине и никак не мог взлететь. Тогда неравнодушное челябинце привезли пернатого в Минэкологии, а уже оттуда его доставили в приют «Спаси меня». Предположительно лунь получил контузию, когда ударился об автомобиль.

— Карен Далакян оперативно оказал всю необходимую помощь и смог поставить птицу «на крыло», и вскоре после реабилитации ее можно будет отпустить на волю, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — О находке раненых птиц необходимо сообщать специалистам министерства экологии.

Замминистра экологии добавил, что оставлять птиц у себя нельзя, поскольку это противоречит законодательству. Специалисты осматривают раненых животных, а затем решают вопрос о размещении в клинике.

Для сообщения о найденных диких животных и птицах существует единый телефон: 8 (351) 264 74 41.

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