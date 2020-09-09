Спровоцировал выкидыш: в Челябинской области вынесли приговор мужчине, избившему беременную супругу

Осужденного отправили в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Копейский городской суд вынес приговор мужчине, который избил беременную жену и спровоцировал выкидыш.

Суд установил, что 22 апреля мужчина изрядно выпил и начал выяснять отношения с женой. Он узнал, что его 26-летняя супруга беременна, а затем пнул ее. Когда пострадавшая упала, мужчина не остановился, а еще минимум пять раз пнул ее в область живота. В результате у женщины случился разрыв печени и селезенки, травмы привели к прерыванию беременности на 22 неделе.

— Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

32-летний осужденный признал свою вину, а также извинился перед супругой.

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