Жителям Челябинской области выплатят еще одно коронавирусное пособие на детей

Пособие станет хорошей подмогой при сборах ребенка в школу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Челябинской области, имеющие официальный статус безработного, получат еще по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. В среду, 9 сентября, такое решение принято правительством Российской Федерации.

В Главном управлении по труду и занятости населения области не смогли оперативно прокомментировать решение чиновников из Москвы. Однако, судя по местной статистике, на такую выплату могут рассчитывать тысячи южноуральских семей.

Так, в июне выплату на детей получали 12,4 тысяч южноуральцев, в июле — 17 тысяч, а в августе — 10 тысяч южноуральцев. Причем, практически в каждой второй семье безработного по два ребенка.

В июне выплату получили 20 тысяч детей, в июле — 28 тысяч, а в августе — 16 тысяч детей.

Ранее чиновники отменили все коронавирусные пособия для безработных. На что могут рассчитывать люди, которые стоят на бирже труда, читайте в нашем отдельном материале.

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