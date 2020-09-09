Ученики еще одной школы Челябинской области ушли на карантин из-за коронавируса

Перед входом в школу ученикам измеряют температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В копейской школе № 23 ученики седьмого класса ушли на карантин из-за коронавируса. Информацию об этом подтвердила директор школы Наталья Леман. По словам женщины, заболевшая ученица была на классном часе 1 сентября, а затем ушла на больничный.

— 7 сентября нам позвонили из детской больницы и сказали, что у ребенка положительный тест на коронавирус, — рассказала журналисту КП-Челябинск Наталья Леман. — Мы проинформировали Роспотребнадзор и сделали приказ о переходе на дистанционное обучение.

Класс ушел на карантин до 14 сентября, в кабинете провели дезинфекцию. У учеников и классного руководителя собирают анализы для теста. Если ни у кого не подтвердится коронавирус, то с 15 сентября школьники вернутся к очному обучению.

Напомним, что в Челябинске на карантин ушли ученики 4 класса гимназии № 80 — один из учеников оказался контактным. Позже директор школы прокомментировала ситуацию и заявила, что школа продолжит работу в режиме ранее принятых ограничений. Сегодня заместитель губернатора Ирина Гехт дала распоряжение, чтобы в ежедневной статистике Минздрава фигурировали данные о заболевших школьниках и воспитанниках детских садов.

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