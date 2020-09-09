«Без сознания и весь переломан»: из горящего дома в Челябинске выпрыгнул мужчина

На крыше обнаружены два газовых баллона Фото: читатель КП

Пожар случился в поселке Мелькомбинат, который находится за ТРК «Родник». По данным МЧС, на 10-этажном здании загорелась крыша — там обнаружены два газовых баллона. Пожару присвоена категория сложности 1 БИС.

— На месте работают 16 сотрудников МЧС и 4 автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам очевидцев, из горящего здания пожарные вытащили одного мужчину — у него обгорела половина тела. Второму пострадавшему пришлось прыгать с высоты. Он находится без сознания, а также имеются множественные переломы. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.

Медики оказывают помощь пострадавшему Фото: читатель КП

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