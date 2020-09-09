Появилось фото с места пожара в челябинском поселке Мелькомбинат

С мужчиной, который выпрыгнул из здания, работают медики Фото: читатель КП

Сегодня в поселке Мелькомбинат на крыше десятиэтажного здания загорелась крыша. Сотрудники МЧС эвакуировали одного пострадавшего из здания, а другому пришлось прыгать. Сейчас мужчина находится без сознания — он получил множество переломов.

— Из ноги торчит кость, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

С ним работают сотрудники скорой помощи.

На место происшествие оперативно стянули пожарных Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По словам очевидцев, у второго пострадавшего обгорела половина тела. Мужчина находится в сознании.

Пожар случился на крыше здания Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На крыше здания сотрудники МЧС обнаружили два газовых баллона. Огонь перешел на мансарду, но пожарные ликвидировали его в течение 20 минут. Сейчас идет разбор и пролив конструкций. Про обстоятельства пожара и о том, что стало его причиной, скажут уже в отделе дознания.

— В результате пожара есть пострадавшие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Силами сотрудников МЧС два газовых баллона были эвакуированы из зоны горения.

На место происшествие оперативно стянули пожарных Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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