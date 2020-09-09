Певица из Челябинска получила награду за лучший клип на фестивале «Skey-Cinema»

Ирина Пименова. Фото: https://vk.com/pimenova_official.

Певица из Челябинска Ирина Пименова, которая выступает под псевдонимом I RISHA, получила диплом международного кинофестиваля «SKEY-CINEMA». Жюри понравился видеоряд на первый сингл певицы «А я влюбилась», сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— Этот приз у Ирины не первый. До этого была награда «TOP MUSIC» в Москве и музыкального конкурса «COSMOS STARS» в Перми. Ее также отметили на всероссийском фестивале кино и музыки «Кинопозитив», — рассказал режиссер и продюсер Ирины Павел Головин.

Сейчас певица работает над новым клипом под названием «Клеопатра».

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