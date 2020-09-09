Мужчина, выпрыгнувший из горящего здания в Челябинске, погиб

Пострадавшему пришлось прыгать с восьмого этажа Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Пожар произошел сегодня на крыше десятиэтажного здания в поселке Мелькомбинат. Пожарные смогли достать из здания одного пострадавшего, а второму пришлось прыгать с восьмого этажа. Он получил множество переломов. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Второму пострадавшему удалось выжить, но он получил сильные ожоги.

— Мужчина получил термические ожоги первой и второй степени, поражено 80% тела, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Он госпитализирован в Городскую клиническую больницу №6.

Про обстоятельства пожара позже сообщат в отделе дознания. На крыше здания сотрудники МЧС обнаружили два газовых баллона. Потушить пожар удалось за 20 минут.

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