Погода в Челябинске 10 сентября 2020: солнце сквозь «черное небо»

День будет приветливым.
Фото: Евгения ГУСЕВА
У доброй части челябинцев в этот четверг будет отличный день — день зарплаты. Но и природа обещает порадовать солнечным теплым днем. Рассказываем, какой ожидается погода в Челябинске 10 сентября 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, впереди у челябинцев довольно теплая ночь. Температура воздуха не опустится ниже +12 градусов. Днем, конечно же, еще теплее. В Челябинске и по всей Челябинской области потеплеет до +22 градусов.
День будет солнечным, без существенных осадков.
Отдельные порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Тем не менее в областном центре до 19.00 четверг синоптики объявили режим «черного неба».
Такой будет погода в Челябинске в четверг, 10 сентября 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru