Погода в Челябинске 10 сентября 2020: солнце сквозь «черное небо»

День будет приветливым. Фото: Евгения ГУСЕВА

У доброй части челябинцев в этот четверг будет отличный день — день зарплаты. Но и природа обещает порадовать солнечным теплым днем. Рассказываем, какой ожидается погода в Челябинске 10 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, впереди у челябинцев довольно теплая ночь. Температура воздуха не опустится ниже +12 градусов. Днем, конечно же, еще теплее. В Челябинске и по всей Челябинской области потеплеет до +22 градусов.

День будет солнечным, без существенных осадков.

Отдельные порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Тем не менее в областном центре до 19.00 четверг синоптики объявили режим «черного неба».

Такой будет погода в Челябинске в четверг, 10 сентября 2020 года.

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