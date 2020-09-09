В память о героях Великой Отечественной: депутат Государственной Думы Андрей Барышев организовал субботник и высадил деревья на месте разрушенного сквера в Металлургическом районе

Лидер Челябинского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия», депутат Государственной Думы Андрей Барышев организовал субботник и высадил деревья на месте разрушенного сквера в Металлургическом районе.

В экологической акции приняли участие активисты движения «Соцгород», члены общественной организации «Память сердца» и неравнодушные горожане.

В рамках акции были высажены деревья в память о погибших героях Великой Отечественной войны. По словам Андрея Барышева эколого-патриотический проект «Лес Победы» реализуется в России с 2014 года, его цель — высадить 27 миллионов именных деревьев.

— Я благодарен всем неравнодушным челябинцам, ветеранам, общественникам за активное участие в субботнике. Посадив «Лес Победы» в сквере, мы не только отдали дань памяти нашим предкам, героически сражавшимся в годы войны, но и раз и навсегда поставили точку в скандальном деле о застройке сквера, на который дважды покушались недобросовестные бизнесмены. Благодаря жителям нам удалось отстоять этот зеленый уголок и теперь уже никто на него не позарится, — сказал депутат.

Напомним, в Челябинске региональное отделение «Зеленой России» было создано в 2018 году по инициативе председателя движения Анатолия Карпова, предложившего на должность руководителя кандидатуру своего коллеги по Госдуме Андрея Барышева, который на протяжении многих лет занимается решением вопросов экологии и реализует социально-значимые проекты и инициативы по сохранению природы, проводит субботники, высаживает деревья, отстаивает от вырубки и застройки зеленые массивы. Благодаря вмешательству депутата удалось отстоять от застройки сквер на улице Воровского, предотвратить вырубку в парке «Северо-Западный».

В ближайшее время лидер «Зеленой России» планирует провести еще один массовый субботник по высадке деревьев на территории Металлургического района.